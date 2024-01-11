Дайєр підпише з Баварією контракт до кінця цього сезону, при цьому мюнхенський клуб залишить за собою право продовжити угоду ще на рік – до літа 2025 року. Іншими словами, англієць має переконати Томаса Тухеля і керівництво клубу у своїй необхідності. Про це інформує інсайдер Флоріан Плеттенберг.

Баварія завершує трансфер легенди Тоттенхема за копійки

Повідомляється, що на момент трансферу гравець обійдеться Баварії в 0 євро. Згодом "рекордмайстер" заплатить Тоттенхему суму в розмірі 3-3,5 млн євро, проте є нюанс. Згідно з джерелом, ця сума залежатиме від індивідуальних виступів та успіхів Дайєра в Мюнхені.

Ерік Дайєр приєднався до Тоттенхема 2014 року, перейшовши зі Спортинга. Загалом за "шпор" захисник зіграв 364 матчі в усіх турнірах. У його активі 13 голів і 12 результативних передач.

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