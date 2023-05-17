Немецкий клуб вместе в сотрудничестве с Adidas разработал комплект домашней экипировки, информирует пресс-служба клуба.

Бавария в погоне за Салатницей уничтожила Шальке, Унион перестрелял Фрайбург и выжал конкурента из зоны Лиги чемпионов.

Форма на сезон 2023/24 выполнена в красно-белых цветах, символизирующих идентичность Баварии. Комплект является отсылкой до 1965 года, когда мюнхенцы вышли в первый дивизион. Внутренняя часть воротника дополняется надписью "Красное и белое на всю жизнь", а сзади красуется слоган "Mia san mia".

Бавария впервые сыграет в новой форме уже в следующем туре, который пройдет 20 мая. Мюнхенцы будут принимать на своем поле Лейпциг.

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