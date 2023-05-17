Німецький клуб разом у співпраці з Adidas розробив комплект домашнього екіпірування, інформує прес-служба клубу.

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Форма на сезон 2023/24 виконана в червоно-білих кольорах, які символізують ідентичність Баварії. Комплект є відсиланням до 1965 року, коли мюнхенці вийшли до першого дивізіону. Внутрішня частина комірця доповнюється написом "Червоне та біле на все життя", а ззаду красується слоган "Mia san mia".

Баварія вперше зіграє у новій формі вже в наступному турі, який відбудеться 20 травня. Мюнхенці прийматимуть на своєму полі Лейпциг.

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