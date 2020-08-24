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Бавария повесила ценник на Мартинеса – хавбеком интересуются три клуба

21:25 - Читати українською
Бавария повесила ценник на Мартинеса – хавбеком интересуются три клуба
Хави Мартинес / ФК Бавария

Хави Мартинес может покинуть мюнхенцев уже этим летом.

Бавария готова попрощаться с испанским полузащитником, если поступит соответствующее финансовое предложение, сообщает Kicker.

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По данным источника, речь идет о 10 млн евро. Сейчас Хави Мартинесом интересуются три клуба из разных чемпионатов – Атлетик, Фиорентина и Ренн.

Мартинес пришел в Баварию в 2012-м, став самым дорогим трансфером клуба – мюнхенцы выплатили Атлетику большую в то время клаусулу в 40 млн евро. Хави оставался рекордным приобретением клуба в течение 5 лет. В нынешнем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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Трансферы Бавария Бавария Фиорентина Фиорентина Атлетик Атлетик Ренн Ренн Германия Хаби Хаби Мартинес
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