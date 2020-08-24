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Баварія повісила цінник на Мартінеса – хавбеком цікавляться три клуби

21:25 - Читать на русском
Баварія повісила цінник на Мартінеса – хавбеком цікавляться три клуби
Хаві Мартінес / ФК Баварія

Хаві Мартінес може покинути мюнхенців вже цього літа.

Баварія готова попрощатись з іспанським півзахисником, якщо надійде відповідна фінансова пропозиція, повідомляє Kicker.

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За даними джерела, мова йде про 10 млн євро. Наразі Хаві Мартінесом цікавляться три клуби з різних чемпіонатів – Атлетік, Фіорентина та Ренн.

Зазначимо, 31-річний хавбек прийшов у Баварію у 2012-му, ставши найдорожчим трансфером клубу – мюнхенці виплатили Атлетіку велику на той час клаусулу в 40 мільйонів євро. Хаві залишався рекордним придбанням клубу протягом 5 років. У нинішньому сезоні він провів 24 матчі у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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Теги
Трансфери Баварія Баварія Фіорентина Фіорентина Атлетік Атлетік Ренн Ренн Німеччина Хаві Хаві Мартінес
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