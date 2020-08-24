Пятеро звезд Баварии установили интересное достижения по итогам сезона 2019/20

Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Хави Мартинес, Жером Боатенг и Давид Алаба вписали свои имена в историю Баварии.

Нойер, Мюллер, Мартинес, Боатенг и Алаба стали единственными игроками Баварии, которые смогли оформить второй требл, сообщает официальный сайт Бундеслиги.

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Предыдущий раз, когда мюнхенцы одержали все трофеи в сезоне, был в 2013 году – тогда эта пятерка была в составе машины Юппа Хайнкеса. Подобное удавалось Жерару Пике, Дани Алвесу, Хави, Андресу Иньесте, Серхио Бускетсу, Педро и Лионелю Месси в составе Барселоны в 2009 и 2015 годах.

Напомним, Бавария минимально обыграла ПСЖ в финале Лиги чемпионов (1:0), а единственным голом отметился Кингсли Коман.

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