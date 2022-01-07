У п'ятницю 18-й тур чемпіонату Німеччини відкривав поєдинок між Баварією і менхенгладбаською Борусією. Лідер Бундесліги підійшов до гри з величезними втратами – штам "Омікрон" викосив половину складу мюнхенців. Натомість "жеребці" не мали проблем з комплектацією, а п'ятиматчева безвиграшна серія вкупі з проблемами суперника дозволяла сподіватись на позитивний результат.

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Перший небезпечний момент виник на 7-й хвилині, коли поблизу штрафного гості завалили Лєвандовскі. М'яч після удару зі стандарту від Забітцера влучив у стінку, а на добивання Гнабрі вчасно зреагував Зоммер. За п'ять хвилин Роберт пробивав вже у порожні ворота, однак під сферу кинувся захисник. Зрештою ще до середини тайму поляк забив: отримавши круглого на лінії, він розвернувся, увійшов у штрафний майданчик і потужно пробив під праву стійку.

Та вже перший удар менхенгладбахців призвів до гола: невдало вибитий Кімміхом м'яч у власному штрафному відскочив до Нойхауса і той потужно пробив повз кіпера. За чотири хвилини Борусія перевернула все вверх ногами: подача з кутового і Лайнер головою подвоїв перевагу своєї команди – Ульрайх в падінні лише зачепив круглого кінчиками пальців.

Наприкінці тайму Нойхаус вискочив сам на сам зі Свеном, але воротар Баварії вийшов з воріт і встиг у падінні відвести загрозу. За мить Емболо пробивав з гострого кута і знову реакція Ульрайха врятувала "Ротен". Вже у доданий час Лєвандовскі з нульового кута влучив у дальню стійку, а добивання Мюллєра заблокував оборонець.

По перерві Мусіала з району одинадцятиметрової позначки цілив під поперечину – Зоммер у карколомному стрибку перевів на кутовий. Згодом, після швидкої контратаки, Лєвандовскі навісив з лівого флангу, Мюллєр головою пробив у нижній кут, а Кімміх у падінні не влучив по м'ячу. Роберт за мить струсонув поперечину. Бажання Баварії забити зашкалювало – однак захист, голкіпер і фортуна були на боці Борусії. Наприкінці матчу гості могли закривати матч, однак Плеа, розхитавши захисників, дивом не влучив у ворота – завадив Зюле і рикошет від Ульрайха.

Перемога принесла Борусії 22 очки і одинадцяту сходинку турнірної таблиці, Баварія з 43 пунктами залишилась першою.

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