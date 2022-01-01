Мюнхенский клуб не сможет начать подготовку к старту второй части сезона в оптимальном составе.

Бавария планирует возобновить тренировочный процесс 3 января. Игроки начинают возвращаться и проходят обязательное тестирование на COVID-19. Уже есть первые инфицированные, сообщает официальный сайт клуба.

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Положительные тесты сдали четыре игрока. Все они провели отпуск вне Германии. Мануэль Нойер (Мальдивы), Кингсли Коман (Дубаи), Коррентен Толиссо (Франция) и Омар Ричардс (Англия) ушли на изоляцию. Также заболел один из ассистентов Юлиана Нагельсманна.

Напомним, первый круг Бундеслиги Бавария завершила на первом месте в турнирной таблице, на 9 очков опережая ближайшего преследователя.

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