У перший день тренувань після канікул лазарет мюнхенців поповнився новими прізвищами. Лукас Ернандес і Н'янзу Куассі здали позитивний тест на COVID-19. Тести Упамекано, Станішіча і Сане виявилися сумнівними, тому гравці пішли на ізоляцію. Натомість після тривалої відсутності повернувся Йозуа Кімміх, повідомляє Kicker.

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Відповідно, Юліан Нагельсманн поки не може розраховувати одразу на 13-х футболістів. У Комана, Нойєра, Річардса, Толіссо, Ернандеса і Куассі підтверджений коронавірус. Сане, Упамекано і Станішіч перебувають на ізоляції. Сарр і Шупо-Мотінг поїхали на Кубок Африки, а Гнабрі з Горецкою через пошкодження не тренуються в загальній групі.

Після першого кола Бундесліги Баварія випереджає Борусію Дортмунд на 9 очок. У 1/8 фіналу ЛЧ мюнхенці зіграють із Зальцбургом.

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