Чемпионы Германии не смогли завершить трансфер опорника Жоау Палиньи из Фулхэма.

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Подробности безумной истории раскрыл инсайдер Фабрицио Романо. Бавария убедила Фулхэм отпустить 28-летнего португальца в обмен на 65 млн евро. Палинья заранее прибыл в Мюнхен, прошел медосмотр и даже успел сделать несколько фотографий в футболке "ротен". Впрочем, Фулхэм захотел найти замену, прежде чем давать окончательный зеленый свет на переход.

Лондонцы связались с МЮ по поводу Скотта Мактоминая, но шотландец сразу отказался от предложения. Параллельно трансферное окно в Германии закрылось, поэтому Палинья так и не дождался разрешения на подписание документов. Хавбеку придется еще не менее полугода поиграть за середняка АПЛ вместо борьбы за чемпионство и выступлений в ЛЧ с Баварией.

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