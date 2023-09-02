Бавария получила громкую пощечину – трансфер за 65 млн сорвался, хотя игрок уже надел футболку мюнхенцев
Финал летнего трансферного окна оказался большим разочарованием для Баварии.
Чемпионы Германии не смогли завершить трансфер опорника Жоау Палиньи из Фулхэма.
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Подробности безумной истории раскрыл инсайдер Фабрицио Романо. Бавария убедила Фулхэм отпустить 28-летнего португальца в обмен на 65 млн евро. Палинья заранее прибыл в Мюнхен, прошел медосмотр и даже успел сделать несколько фотографий в футболке "ротен". Впрочем, Фулхэм захотел найти замену, прежде чем давать окончательный зеленый свет на переход.
Лондонцы связались с МЮ по поводу Скотта Мактоминая, но шотландец сразу отказался от предложения. Параллельно трансферное окно в Германии закрылось, поэтому Палинья так и не дождался разрешения на подписание документов. Хавбеку придется еще не менее полугода поиграть за середняка АПЛ вместо борьбы за чемпионство и выступлений в ЛЧ с Баварией.
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