Чемпіони Німеччини не змогли завершити трансфер опорника Жоау Паліньї з Фулхема.

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Подробиці шаленої історії розкрив інсайдер Фабріціо Романо. Баварія переконала Фулхем відпустити 28-річного португальця в обмін на 65 млн євро. Палінья заздалегідь прибув до Мюнхена, пройшов медогляд і навіть встиг зробити кілька фотографій у футболці "ротен". Втім, Фулхем захотів знайти заміну, перш ніж давати остаточне зелене світло на перехід.

Лондонці зв'язалися з МЮ щодо Скотта Мактоміная, але шотландець відразу відмовився від пропозиції. Паралельно трансферне вікно у Німеччині зачинилось, тому Палінья так і не дочекався дозволу на підписання документів. Хавбеку доведеться ще щонайменше півроку пограти за середняка АПЛ замість боротьби за чемпіонство і виступів у ЛЧ з Баварією.

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