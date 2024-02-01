Бавария оформила трансфер Куси-Асаре из шведского АИК, сообщает официальный сайт клуба. Это приобретение на перспективу, футболист будет выступать за команду U-19.

Бавария за 30 млн официально приобрела защитника, выбившегося из Лиги чемпионов

Впрочем, Баварии пришлось выложить солидную сумму за переход 16-летнего форварда. Он обошелся мюнхенскому клубу в 4,5 миллиона евро. Также предусмотрены дополнительные бонусы.

Это третья самая дорогая продажа в истории АИК. Шведский клуб также воспитал Исака, продав его в Борусию Д за 8,6 млн семь лет назад.