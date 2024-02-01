Бавария подписала юного шведского форварда
13:31 - Читати українською
16-летний нападающий Джона Куси-Асаре продолжит карьеру в структуре Баварии.
Бавария оформила трансфер Куси-Асаре из шведского АИК, сообщает официальный сайт клуба. Это приобретение на перспективу, футболист будет выступать за команду U-19.
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Впрочем, Баварии пришлось выложить солидную сумму за переход 16-летнего форварда. Он обошелся мюнхенскому клубу в 4,5 миллиона евро. Также предусмотрены дополнительные бонусы.
Это третья самая дорогая продажа в истории АИК. Шведский клуб также воспитал Исака, продав его в Борусию Д за 8,6 млн семь лет назад.
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