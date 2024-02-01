Баварія оформила трансфер Кусі-Асаре зі шведського АІК, повідомляє офіційний сайт клубу. Це придбання на перспективу, футболіст виступатиме за команду U-19.

Баварія за 30 млн офіційно придбала захисника, якого вибила з Ліги чемпіонів

Втім, Баварії довелося викласти солідну суму за перехід 16-річного форварда. Він обійшовся мюнхенському клубу в 4,5 мільйона євро. Також передбачені додаткові бонуси.

Це третій найдорожчий продаж в історії АІК. Шведський клуб також виховав Ісака, продавши його в Борусію Д за 8,6 млн сім років тому.