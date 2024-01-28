Чемпионы Германии официально объявили о трансфере Саши Боэя из Галатасарая. Контракт рассчитан до 30 июня 2028-го.

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Инсайдеры раскрывают детали соглашения между клубами. Галатасарай получил 30 млн евро фиксированными, еще 5 млн предусмотрены бонусами. Турки сохранят определенный процент со следующей продажи 23-летнего Боэя. Также клубы проведут 2 товарищеских матча, прибыль с которых поделят поровну.

Добавим, что в нынешнем сезоне Боэй провел 31 матч и отличился двумя голами. Бавария дважды обыграла Галатасарай на групповом этапе ЛЧ, что стало одной из главных причин вылета турок. Мюнхенцы "утешили" жертву хорошим заработком – летом 2021-го Боэй приходил из Ренна за 1,15 млн евро, а теперь приносит в 30 раз больше.

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