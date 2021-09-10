Мюнхенская Бавария объявила о трансфере полузащитника Ловро Звонарека из хорватского Славен Белупо.

16-летний атакующий хавбек будет выступать за Баварию, сообщает официальный сайт клуба.

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Звонарек успешно прошел медосмотр и заключил с мюнхенцами долгосрочный контракт. Трансфер обошелся ориентировочно в 1,8 млн евро. Соглашение с "ротен" начнет действовать с 1 июля в 2022-го. Текущий сезон хорват проведет в родном Славен Белупо.

К слову, в нынешней кампании Ловро Звонарек провел 5 матчей в чемпионате Хорватии, в которых не отметился результативными действиями.

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