Мюнхенська Баварія оголосила про трансфер півзахисника Ловро Звонарека з хорватського Славен Белупо.

16-річний атакувальний хавбек виступатиме за Баварію, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Звонарек успішно пройшов медогляд і уклав із мюнхенцями довготривалий контракт. Трансфер коштував орієнтовно 1,8 млн євро. Угода з "ротен" почне діяти з 1 липня 2022-го. Поточний сезон хорват проведе в рідному Славен Белупо.

До слова, в нинішній кампанії Ловро Звонарек провів 5 матчів у чемпіонаті Хорватії, в яких не відзначився результативними діями.

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