Бавария перехватывает у Барселоны защитника Аякса
10:28 - Читати українською
Марокканский защитник Нуссаир Мазрауи продолжит свою карьеру в Германии.
Бавария договорилась с Мазрауи по поводу летнего перехода, сообщает журналист Bild Тобиас Альтшеффль. У марокканца истекает контракт с Аяксом, поэтому в конце сезона он сменит клуб на правах свободного агента.
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Фаворитом на правого защитника ранее считалась Барселона, однако Нуссаир избрал Баварию. Мюнхенцы давно ищут фулбека на правый фланг, чтобы создать конкуренцию Павару и расширить кадровые возможности.
В этом сезоне Мазрауи забил 5 голов и отдал 4 ассиста в 32 матчах за Аякс. Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.
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