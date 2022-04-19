Бавария договорилась с Мазрауи по поводу летнего перехода, сообщает журналист Bild Тобиас Альтшеффль. У марокканца истекает контракт с Аяксом, поэтому в конце сезона он сменит клуб на правах свободного агента.

Бавария торгует еще одну звездочку Аякса и готова расчистить для него место в составе

Фаворитом на правого защитника ранее считалась Барселона, однако Нуссаир избрал Баварию. Мюнхенцы давно ищут фулбека на правый фланг, чтобы создать конкуренцию Павару и расширить кадровые возможности.

В этом сезоне Мазрауи забил 5 голов и отдал 4 ассиста в 32 матчах за Аякс. Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.