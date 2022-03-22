Мюнхенцы хотят подписать Райана Гравенберха, однако пока не могут договориться о цене.

Бавария ищет нового хавбека. Приоритетным вариантом стал Райан Гравенберх. 19-летний полузащитник уже два сезона играл в основе Аякса и готов сделать следующий шаг.

Сам футболист хочет переехать в Бундеслигу, а Бавария расчищает под него состав. Уйдет не только Толиссо – в Мюнхене стремятся продать также Марка Року. При наличии предложения может уйти и Марсель Забитцер.

Аякс просит за Гравенберха 30 миллионов евро. Бавария даже не рассматривает вариант заплатить такую сумму и надеется, что в Амстердаме пойдут на уступки, сообщает Sky Sport.

Игровой портрет Гравенберха:

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