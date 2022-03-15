У Нуссаира Мазрауи истекает контракт с Аяксом. Он не планирует оставаться в Нидерландах, ведь у него есть хорошие предложения из элитных чемпионатов. За защитника борются Бавария и дортмундская Боруссия, но фаворитом подписания футболиста выступает Барселона.

Барселона договорилась о переходе звезды Милана

Каталонцы предложили Мазрауи контракт на 5 лет с зарплатой в размере 10 миллионов евро, сообщает журналист Патрик Бергер. В Аяксе марокканец зарабатывал гораздо меньше – около 700 тысяч годовых. Очевидно, в Нидерландах настолько зарплату ему не поднимут.

Барселона уже договорилась о двух бесплатных трансферах. Летом на Камп Ноу переедут Андреас Кристенсен из Челси и Франк Кессье из Милана.

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