Баварія перехоплює в Барселони захисника Аякса
10:28 - Читать на русском
Марокканський захисник Нуссаїр Мазрауї продовжить кар'єру в Німеччині.
Баварія домовилася з Мазрауї щодо літнього переходу, повідомляє журналіст Bild Тобіас Альтшеффль. У марокканця завершується контракт з Аяксом, тому в кінці сезону він змінить клуб на правах вільного агента.
Баварія торгує ще одну зірочку Аякса і готова розчистити для нього місце в складі
Фаворитом на правого захисника раніше вважалася Барселона, однак Нуссаїр обрав Баварію. Мюнхенці давно шукають фулбека на правий фланг, щоб створити конкуренцію Павару та розширити кадрові можливості.
У цьому сезоні Мазрауї забив 5 голів і віддав 4 асисти в 32 матчах за Аякс. Transfermarkt оцінює футболіста в 20 мільйонів євро.
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