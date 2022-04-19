Баварія домовилася з Мазрауї щодо літнього переходу, повідомляє журналіст Bild Тобіас Альтшеффль. У марокканця завершується контракт з Аяксом, тому в кінці сезону він змінить клуб на правах вільного агента.

Баварія торгує ще одну зірочку Аякса і готова розчистити для нього місце в складі

Фаворитом на правого захисника раніше вважалася Барселона, однак Нуссаїр обрав Баварію. Мюнхенці давно шукають фулбека на правий фланг, щоб створити конкуренцію Павару та розширити кадрові можливості.

У цьому сезоні Мазрауї забив 5 голів і віддав 4 асисти в 32 матчах за Аякс. Transfermarkt оцінює футболіста в 20 мільйонів євро.