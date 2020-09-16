Бавария отстранила Комана от тренировок – форвард нарушил правила карантина
07:30 - Читати українською
Бавария внимательно следит за здоровьем своих игроков.
Действующий чемпион Германии отправил Кингсли Комана на самоизоляцию, сообщает официальный сайт клуба.
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В лагере Баварии узнали, что их форвард контактировал с больным коронавирус лицом. Несмотря на отрицательный тест на COVID-19 от Кингсли, мюнхенцы решили не рисковать и заставили игрока остаться на несколько дней дома, в контрольной проверки.
В прошлом сезоне Бундеслиги Коман провел 24 матча, в которых отметился 4 голами и совершил столько же ассистов.
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