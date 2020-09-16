Баварія відсторонила Комана від тренувань – форвард порушив правила карантину
07:30 - Читать на русском
Баварія уважно слідкує за здоров'ям своїх гравців.
Чинний чемпіон Німеччини відправив Кінгслі Комана на самоізоляцію, повідомляє офіційний сайт клубу.
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У таборі Баварії дізнались, що їхній форвард контактував з хворою на коронавірус особою. Незважаючи на негативний тест на COVID-19 від Кінгслі, мюнхенці вирішили не ризикувати і змусили гравця залишитись на кілька днів вдома, до контрольної перевірки.
У минулому сезоні Бундесліги Коман провів 24 матчі, в яких відзначився 4-ма голами та здійснив стільки ж асистів.
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