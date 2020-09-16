Чинний чемпіон Німеччини відправив Кінгслі Комана на самоізоляцію, повідомляє офіційний сайт клубу.

Баварія запросила до себе рекордсмена Бундесліги Пісарро

У таборі Баварії дізнались, що їхній форвард контактував з хворою на коронавірус особою. Незважаючи на негативний тест на COVID-19 від Кінгслі, мюнхенці вирішили не ризикувати і змусили гравця залишитись на кілька днів вдома, до контрольної перевірки.

У минулому сезоні Бундесліги Коман провів 24 матчі, в яких відзначився 4-ма голами та здійснив стільки ж асистів.

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