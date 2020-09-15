Легендарный форвард Клаудио Писарро вернулся в Баварию, но уже не в качестве игрока.

Перуанец согласился стать новым послом чемпионов Германии, информирует официальный Twitter клуба. Писарро составит компанию другим экс-игрокам Баварии – Маттеусу, Элберу и Лизаразю.

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Легендарный нападающий только этим летом повесил бутсы на гвоздь. Он имел два периода выступлений за Баварию в течение игровой карьеры – 2001-2007 и 2012-2015. В футболке мюнхенцев Клаудио провел 327 матчей, забил 125 мячей.

Напомним, что Писарро является самым старым автором гола в истории Бундеслиги – 40 лет, 4 месяца и 13 дней.

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