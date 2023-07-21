Вінгер збірної Сенегалу та Баварії Садьйо Мане близький до переходу в інший клуб.

Головний тренер мюнхенців Томас Тухель нещодавно відверто заявив, що 31-річний сенегалець не виправдав очікувань. Через рік після переходу в Баварію з Ліверпуля Мане покине чемпіона Німеччини.

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Як інформує L'Equipe, форвард досягнув усної домовленості з клубом Кріштіану Роналду Аль-Насром. Мюнхенці готові відпустити Мане, якщо отримають компенсацію за гравця в 32 мільйони євро. Враховуючи, що саудівські клуби цього літа розкидаються коштами, фінансове питання не має стати проблемою для Аль-Насра.

За Баварію Садьйо Мане в минулому сезоні зіграв у 38 матчах. В активі вінгера 12 голів та шість асистів. Його чинна угода з мюнхенцями закінчується влітку 2025 року.

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