"Мане не оправдал ожиданий в прошлом сезоне. Конкуренция для него чрезвычайно высока. У нас есть созвездие, которое очень усложняет ситуацию Садьо. Игрок это тоже знает. Я знаю его мнение, он знает мое мнение и клуба.

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У него есть контракт и он хочет остаться. И мы уважаем это. Но это лишь начало предсезонной подготовки, и в футболе может произойти многое", – прокомментировал Томас Тухель ситуацию вокруг сенегальца на пресс-конференции.

Мане в прошлой кампании отыграл за Баварию в 38 матчах. В активе форварда 12 голов и шесть результативных передач. Несмотря на то, что Мане провел всего один сезон в составе мюнхенцев, руководство клуба решило, что для него нет места в команде и готово отпустить Садьо уже этим летом. Действующее соглашение форварда с клубом действует до 2025 года.

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