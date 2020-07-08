Бавария отпустит Хави Мартинеса за год до истечения контракта

Испанский хавбек сменит прописку после 8 сезонов в Мюнхене.

Бавария решила попрощаться с Хави Мартинесом этим летом, информирует SportBild. Испанец имеет еще год действующего контракта с мюнхенским клубом, однако стороны прекратят сотрудничество уже сейчас. Бавария надеется получить за хавбека хотя бы минимальную компенсацию. Пока явных претендентов на него нет.

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Мартинес в текущем сезоне принял участие в 23 встречах во всех турнирах, однако 31-летний исполнитель часто травмируется и редко попадает в стартовый состав. Ханси Флик ценит образцовую преданность Хави, но не отводит ему центральную роль в своем проекте.

Мартинес пришел в Баварию в 2012-м, став самым дорогим трансфером клуба – мюнхенцы выплатили Атлетику большую на то время клаусулу в 40 миллионов евро. Хави оставался рекордным приобретением клуба в течение 5 лет.

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