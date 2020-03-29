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Хави Мартинес помог медикам в борьбе с коронавирусом – впечатляющий жест звезды Баварии

19:44 19 Читати українською
Хави Мартинес помог медикам в борьбе с коронавирусом – впечатляющий жест звезды Баварии
Хави Мартинес / ФК Бавария

Полузащитник Баварии не остался в стороне от борьбы с опасной болезнью.

Хави Мартинес активно содействует людям, которые борются с пандемией. На днях испанец помогал представителям Красного Креста закупить продукты для пострадавших, а теперь передал в пользование органов здравоохранения всю инфраструктуру своего футбольного лагеря в Испании.

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Полузащитник Баварии бесплатно организовал 180 мест для больных коронавирусом – в распоряжении медиков оказались 90 двухъярусных кроватей в 15-ти палатках со всеми необходимыми условиями, сообщает Bild.

Напомним, ранее к борьбе с COVID-19 присоединились другие игроки Баварии – Йозуа Киммих, Роберт Левандовски и Леон Горецка пожертвовали значительные суммы, а позже вся команда отказалась от части зарплаты.

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коронавирус Хаби Мартинес Хаби Мартинес Бавария Бавария Испания Испания Германия
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