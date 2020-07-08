Баварія відпустить Хаві Мартінеса за рік до завершення контракту

Іспанський хавбек змінить прописку після 8 сезонів у Мюнхені.

Баварія вирішила попрощатися з Хаві Мартінесом цього літа, інформує SportBild. Іспанець має ще рік чинного контракту з мюнхенським клубом, проте сторони припинять співпрацю вже тепер. Баварія сподівається отримати за хавбека хоча б мінімальну компенсацію. Поки що явних претендентів на нього немає.

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Мартінес у поточному сезоні взяв участь у 23 зустрічах у всіх турнірах, однак 31-річний виконавець часто травмується та рідко потрапляє в стартовий склад. Гансі Флік цінує зразкову відданість Хаві, але не відводить йому центральну роль у своєму проєкті.

Мартінес прийшов у Баварію у 2012-му, ставши найдорожчим трансфером клубу – мюнхенці виплатили Атлетіку велику на той час клаусулу в 40 мільйонів євро. Хаві залишався рекордним придбанням клубу протягом 5 років.

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