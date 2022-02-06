Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн будет вынужден обходиться без своего капитана в предстоящих поединках.

В воскресенье, 6 января, Нойер был успешно прооперирован. Хирургическое вмешательство было на правом колене, из-за чего немец выбыл на несколько недель, сообщает пресс-служба Баварии .

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Соответственно Мануэль точно не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Зальцбурга, который запланирован на 16 февраля в Австрии. Ответный матч этой стадии ЛЧ состоится 8 марта.

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"Все в клубе и вся команда желают Мануэлю скорейшего выздоровления. Мы уверены, что вскоре он снова будет с нами в отличной форме", – резюмировал спортивный директор Хасан Салихамиджич.

В текущем сезоне 35-летний немецкий голкипер отыграл в 28 поединках, из которых 11 отстоял на ноль, а в остальных пропустил 28 мячей.