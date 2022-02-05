В центральном матче дня Бавария принимала РБ Лейпциг. Еще совсем недавно эти команды боролись за чемпионство, однако сейчас "быки" откровенно сдали свои позиции. Джесси Марш не оправдал доверия, поэтому спасать команду доверили Доменико Тедеско. Серия из трех побед помогла "быкам" поверить в себя, так что битва планировалась еще та. В конце концов, не стоит забывать, кого тренировал нынешний наставник мюнхенцев перед тем, как возглавил Левандовски и Ко.

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Бавария взялась прессинговать ворота соперника с первых минут. Гнабри мог забивать уже в начале матча, но Гулачи потянул сферу из угла ворот. Ольмо опасно огрызнулся на 10-й минуте – его удару под перекладину не хватило считанных сантиметров.

В ответ Бавария забила: Левандовски пасом вывели на ворота соперника и Роберт с пределов штрафной пробил. Гулачи справился с выстрелом поляка, однако на добивание от Мюллера не успел.

РБ Лепциг почти сразу мог отыграться: Нкунку во владениях Нойера накрутил всю защиту баварцев, уже в падении сумел протолкнуть на Силву, однако тот, пытаясь принять максимально правильное решение, не успел с ударом. В конце концов круглый отскочил к Ольмо и Дани пробил, но кипер "Ротен" в последний момент успел выставить руку и остановить полет мяча. В следующей атаке снова пробивал Ольмо, и снова на пути мяча оказался Нойер.

В середине тайма РБ Лейпциг отыгрался. Нкунку протащил мяч из центра поля в штрафную, отдал на правый фланг на Лаймера, а тот прострелил на дальнюю штангу, где Силва успел замкнуть сферу в сетку.

На 32-й минуте Мюллер из-под защитников нанес мощный удар в створ ворот соперника: мяч срикошетил от защитника и полетел в левый угол ворот. Гулачи в невероятном прыжке помешал второму голу в свои ворота. Впоследствии Коман попытался с острого угла перекинуть сферу через кипера и попал в штангу. Через мгновение Сане снова проверил бдительность Петера. Но баварцы не останавливались и в очередной атаке забили: Левандовский оттер защитника, скинул на Гнабри и тот роскошным навесом нашел голову Мюллера, которому оставалось только попасть в ворота. Однако VAR зафиксировал нарушение правил со стороны Роберта и гол был отменен.

Однако на перерыв Бавария пошла ведя в счете: Коман навесил в штрафную с левого фланга и Левандовски головой в противоход голкиперу забил свой 24-й гол в текущем сезоне Бундеслиги.

После отдыха команды снова обменялись голами: сначала Нкунку сравнял, а через пять минут прострел Гнабри в свои ворота срезал Гвардиол. Впоследствии Левандовски с выгодной позиции пробил впритык с правой стойкой. На 70-й минуте поляк снова замыкал навес Гнабри – чуть выше ворот. В ответ Собослай разрядил свою пушку точно в руки Нойера. За десять минут до завершения матча Форсберг сначала попал в защитника, а впоследствии на пути круглого снова стал железный Нойер. Сане в добавленное время должен был забивать, но пробил неточно.

Победа принесла Баварии 52 очка и закрепила на первой строчке турнирной таблицы, РБ Лейпциг с 31-м пунктом – седьмой.

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