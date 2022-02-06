Головний тренер мюнхенців Юліан Нагельсманн буде змушений обходитись без свого капітана у прийдешніх поєдинках.

У неділю, 6 січня, Нойєра було успішно прооперовано. Хірургічне втручання було на правому коліні, через що німець вибув на кілька тижнів, інформує прес-служба Баварії.

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Відповідно, Мануель точно не зіграє у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Зальцбурга, який запланований на 16 лютого в Австрії. Матч-відповідь цієї стадії ЛЧ відбудеться 8 березня.

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"Усі в клубі і вся команда бажають Мануелю якнайшвидшого одужання. Ми впевнені, що незабаром він знову буде з нами у чудовій формі", – резюмував спортивний директор Хасан Саліхаміджич.

Поточного сезону 35-річний німецький голкіпер відіграв у 28 поєдинках, з яких 11 відстояв на нуль, а в решті пропустив 28 м'ячів.

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