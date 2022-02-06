Чемпион открыл счет уже на 12-й минуте, когда соперник обрезался у собственной штрафной, а Мюллера никто не накрыл на добивании. РБ Лейпциг ответил своим удачным прессингом и завершением от Андре Силвы. Последнее слово в тайме все же было за Баварией – Коман подачей нашел голову Левандовски.

Бавария в невероятном матче с пятью голами перестреляла РБ Лейпциг – фарту "быков" помешал железный Нойер

Гол в раздевалку не смутил "быков". На 53-й минуте Нкунку выдержал линию офсайда и без проблем разобрался с Нойером. Все усилия свел на нет Гвардиол, неудачно подставившийся под прострел Сане – автогол. До конца игры Мануэлю Нойеру пришлось попотеть, чтобы сохранить для Баварии минимальное преимущество.