Мюнхенцы готовы отпустить поляка, поскольку имеют финансовые проблемы из-за пандемии COVID-19, сообщает AS со ссылкой на Sky Sport Deutschland.

Бавария получила запросы от нескольких топ-клубов по трансферу Левандовски

Сумму трансфера оценивают около 60 млн евро, хотя ранее речь шла о сумме в 80 млн евро. Пини Захави, агент Левандовски, ведет переговоры сразу с несколькими топ-клубами, среди которых и мадридский Реал. Отмечается, что Флорентино Перес является большим поклонником польского форварда еще с сезона 2012/13, когда он отличился покером в воротах мадридцев.

К слову, Роберт провел 37 матчей в текущем сезоне в составе Баварии, записав в свой актив 43 гола и 8 результативных передач.

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