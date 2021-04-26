"Несколько топ-клубов Европы заинтересованы в услугах Левандовски. Бавария получила несколько официальных запросов. Пока мы не можем назвать эти клубы. Мы работаем, чтобы узнать об этом.

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Что касается Роберта, то сумму ниже 80 млн евро даже не будут обсуждать", – заявил журналист Макс Билефельд в Twitter.

Действующий контракт Левандовски с мюнхенцами рассчитан до лета 2023-го. В нынешнем сезоне Бундеслиги Роберт провел 26 матчей, в которых отметился 36 голами.

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