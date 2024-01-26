Тухель продолжит тренировать Баварию, несмотря на не самые убедительные результаты команды в сезоне. Как информирует инсайдер Керри Хау, руководство мюнхенского клуба не хочет повторять прошлогоднюю ошибку и увольнять тренера по ходу сезона.

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Боссы Баварии определились с фигурой, которую клуб хочет пригласить на замену Тухеля. Это – действующий наставник Байера Хаби Алонсо, который вместе со своей командой лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, опережая Баварию на 4 очка. В то же время сообщается, что Бавария попробует переманить Алонсо к себе только летом 2024 года.

Сообщается, что некоторые из игроков Баварии недовольны взаимоотношениями с Тухелем и хотели бы лучшего отношения со стороны тренера. Однако они по-прежнему уверены в нем как в специалисте.

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