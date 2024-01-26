Тухель продовжить тренувати Баварію, незважаючи на не найпереконливіші результати команди в сезоні. Як інформує інсайдер Керрі Хау, керівництво мюнхенського клубу не хоче повторювати торішньої помилки і звільняти тренера по ходу сезону.

Зірковий гравець Баварії отримав від клубу догану – у нього відберуть місце у стартовому складі

Боси Баварії визначилися з фігурою, яку клуб хоче запросити на заміну Тухелю. Це – чинний наставник Байєра Хабі Алонсо, який разом зі своєю командою лідирує в турнірній таблиці Бундесліги, випереджаючи Баварію на 4 очки. Водночас повідомляється, що Баварія спробує переманити Алонсо до себе тільки влітку 2024 року.

Повідомляється, що деякі з гравців Баварії незадоволені взаємовідносинами з Тухелем і хотіли б кращого ставлення з боку тренера. Однак вони, як і раніше, впевнені в ньому як у фахівцеві.

Баварія здолала Уніон Берлін, реабілітувавшись за поразку від Вердера – відставання від Байєра скоротилось до 4 очок