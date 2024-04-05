Вердер подходил к поединку во Франкфурте, имея за плечами 5-матчевую безвыигрышную серию при четырех поражениях кряду. Айнтрахт считался явным фаворитом встречи.

Шахтер получил еще один вариант проведения матчей в еврокубках – кризисный гранд готов приютить дончан

"Орлы" действительно были несколько активнее, владея мячом от 57% до 70% времени и нанеся почти вдвое больше ударов. Большинство хозяева провели из пределов штрафной, что тоже неплохо – впрочем, бременцы долгое время держались на равных (в том числе и по ожидаемым голам). В целом, игра выглядела ровно и интересно, да и моментов в ней хватало.

Не хватало только голов. В первом тайме их так и не забили. Интереснее стало после перерыва: на 62-й минуте Вердер неожиданно открыл счет в результате подачи со стандарта – Стаге подхватил ее на линии вратарской и пробил в касание, Трапп парировал, а Велькович сыграл на добивании. 0:1! А еще через шесть минут Стаге оставил бременцев в меньшинстве, влетев прямой ногой в колено Баоя.

Айнтрахт быстро отыгрался усилиями Туты, которому удалось прибежать на правый угол вратарской и замкнуть навес Пачо. 1:1! Это произошло на 77-й минуте, а уже на 87-й составы сравнялись! Красную получил Тута, который наступил шипам на ахил Агу.

При таком раскладе Айнтрахт уже не забивал, да и Вердер не стал лезть вперед. В итоге, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Бременцы завершили 4-матчевую серию поражений и остались десятыми с 31 очком в активе. Франкфурт держится шестым с 41 зачетным баллом.

Боруссия-1997: от владельца 4-звездочного отеля до рокера, который забивал Шахтеру – где они сейчас?