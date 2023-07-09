Бавария опасается срыва трансфера звезды Манчестер Сити
Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер до сих пор не определился относительно своего будущего.
Защитник "горожан" не доволен игровым временем, которое ему уводит Хосеп Гвардиола. Уокер хотел покинуть клуб летом и Бавария была главным претендентом на игрока.
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Как сообщает Kicker, руководство мюнхенцев считает, что Кайл Уокер использует переговоры с клубом, чтобы выбить улучшенный контракт с Манчестер Сити. В Баварии скептически настроены по поводу трансфера и начали искать альтернативу на позицию правого защитника.
Напомним, что действующее соглашение Кайла Уокера с Манчестер Сити завершается в 2024 году. За "горожан" защитник отыграл в 254 матчах, в которых забил шесть голов и оформил 18 результативных передач.
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