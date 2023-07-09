Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер до сих пор не определился относительно своего будущего.

Защитник "горожан" не доволен игровым временем, которое ему уводит Хосеп Гвардиола. Уокер хотел покинуть клуб летом и Бавария была главным претендентом на игрока.

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Как сообщает Kicker, руководство мюнхенцев считает, что Кайл Уокер использует переговоры с клубом, чтобы выбить улучшенный контракт с Манчестер Сити. В Баварии скептически настроены по поводу трансфера и начали искать альтернативу на позицию правого защитника.

Напомним, что действующее соглашение Кайла Уокера с Манчестер Сити завершается в 2024 году. За "горожан" защитник отыграл в 254 матчах, в которых забил шесть голов и оформил 18 результативных передач.

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