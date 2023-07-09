Баварія побоюється зриву трансферу зірки Манчестер Сіті
Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер досі не визначився щодо свого майбутнього.
Захисник "містян" незадоволений ігровим часом, який йому відводить Хосеп Гвардіола. Вокер хотів покинути клуб влітку, і Баварія була головним претендентом на гравця.
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Як повідомляє Kicker, керівництво мюнхенців вважає, що Кайл Вокер використовує перемовини з клубом, щоб вибити покращений контракт у Манчестер Сіті. У Баварії скептично налаштовані щодо трансферу і розпочали шукати альтернативу на позицію правого захисника.
Нагадаємо, що чинна угода Кайла Вокера з Манчестер Сіті завершується у 2024 році. За "містян" захисник відіграв у 254 матчах, в яких забив шість голів та оформив 18 результативних передач.
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