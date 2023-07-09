Захисник "містян" незадоволений ігровим часом, який йому відводить Хосеп Гвардіола. Вокер хотів покинути клуб влітку, і Баварія була головним претендентом на гравця.

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Як повідомляє Kicker, керівництво мюнхенців вважає, що Кайл Вокер використовує перемовини з клубом, щоб вибити покращений контракт у Манчестер Сіті. У Баварії скептично налаштовані щодо трансферу і розпочали шукати альтернативу на позицію правого захисника.

Нагадаємо, що чинна угода Кайла Вокера з Манчестер Сіті завершується у 2024 році. За "містян" захисник відіграв у 254 матчах, в яких забив шість голів та оформив 18 результативних передач.

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