Мюнхенцы сделали английского форварда своей главной целью в летнее межсезонье. Как сообщает RMC Sport, Бавария готовит новое предложение Тоттенхэму по Харри Кейну в размере 80 миллионов евро.

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Руководство "шпор" настаивает на том, чтобы нападавший доработал свой контракт. Президент Тоттенхэма Леви возмущен тем, что Бавария ведет переговоры с игроком лично, не сообщая клубу о своих намерениях. В случае отказа мюнхенцы не будут повышать свое предложение и откажутся от трансфера.

Напомним, что действующее соглашение Харри Кейна с Тоттенхэмом истекает в 2024 году. 30-летний форвард выступает за "шпор" более 12 лет, но не выиграл с командой ни одного трофея.

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