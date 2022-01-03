Полузащитник Микаэль Кюизонс продолжит карьеру в Венеции. Бавария отпустила французского хавбека, на которого не рассчитывал Юлиан Нагельсманн.

Венеция завершила переход 22-летнего центрального полузащитника "ротен". Микаэль Кюизонс подписал контракт до 30 июня 2025-го, информирует официальный сайт клуба.

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По неофициальной информации, сумма компенсации составила 4,5 млн евро. В текущем сезоне француз почти не выходил на поле – всего 2 матча и 56 сыгранных минут. Кюизонс перебрался в Баварию в 2019-м за 8 млн евро из Боруссии Менхенгладбах, но не сумел закрепиться в Мюнхене. Сезон 2020/21 на правах аренды провел в Марселе – 31 поединок, 2 гола и ассист.

Венеция является прямым конкурентом Дженоа в борьбе за сохранение прописки в Серии А. Команда Андрея Шевченко после первого круга отстает на 6 очков.

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