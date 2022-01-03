Півзахисник Мікаель Кюїзонс продовжить кар'єру у Венеції. Баварія відпустила французького хавбека, на якого не розраховував Юліан Нагельсманн.

Венеція завершила перехід 22-річного центрального півзахисника "ротен". Мікаель Кюїзонс підписав контракт до 30 червня 2025-го, інформує офіційний сайт клубу.

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За неофіційною інформацією, сума компенсації склала 4,5 млн євро. У поточному сезоні француз майже не виходив на поле – лише 2 матчі та 56 зіграних хвилин. Кюїзонс перебрався в Баварію у 2019-му за 8 млн євро з Борусії Менхенгладбах, але не зумів закріпитися в Мюнхені. Сезон 2020/21 на правах оренди провів у Марселі – 31 поєдинок, 2 голи і асист.

Зауважимо, Венеція є прямим конкурентом Дженоа у боротьбі за збереження прописки в Серії А. Команда Андрія Шевченка після першого кола відстає на 6 очок.

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