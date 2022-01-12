Стороны заключили новый контракт на срок до 2027 года, сообщает официальный сайт клуба.

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Коман выступает за Баварию с лета 2015 года. В футболке "ротен" француз уже наиграл 217 матчей, в которых оформил 46 голов и 52 ассиста. Вместе с мюнхенцами он 6 раз становился чемпионом Германии, 3 раза обладателем Кубка и выигрывал Лигу чемпионов 2019/20.

Добавим, что на Комана охотились Барселона и гранды АПЛ, однако теперь Бавария может не беспокоиться о сохранении 25-летнего вингера.

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