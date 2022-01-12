Баварія офіційно продовжила контракт з Команом – француза сватали в Барселону та гранди АПЛ
Вінгер Кінгслі Коман надовго пов'язав своє майбутнє з мюнхенською Баварією.
Сторони уклали новий контракт терміном до 2027 року, повідомляє офіційний сайт клубу.
Баварія зробила несподіваний поворот у бік Холанда – постраждають інтереси Лєвандовскі
Коман виступає за Баварію з літа 2015 року. У футболці "ротен" француз вже награв 217 матчів, в яких оформив 46 голів та 52 асисти. Разом з мюнхенцями він 6 разів ставав чемпіоном Німеччини, 3 рази володарем Кубка та вигравав Лігу чемпіонів 2019/20.
Додамо, що на Комана полювали Барселона та гранди АПЛ, однак тепер Баварія може не хвилюватися щодо збереження 25-річного вінгера.
Шевченко з нервами повертається на Сан-Сіро, Ель Класіко в Азії, Клоппа підозрюють в брехні – анонс кубкового мідвіку