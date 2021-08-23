Бавария в своем твиттере объявила о продлении контракта с Киммихом до 2025 года. Отмечалось, что Йозуа получит серьезное повышение зарплаты и станет одним из самых высокооплачиваемых игроков мюнхенцев, уступая только Левандовски.

Бавария договорилась о двух летних трансферах

"Главная причина, по которой я решил продлить контракт, это то, что каждый день в Баварии я чувствую радость. Я играю в команде, с которой я могу добиться всего. Многие мои товарищи по команде стали для меня настоящими друзьями. Я начал играть в футбол, потому что это весело. я по-прежнему считаю, что еще не достиг финальной точки в своем развитии, и я уверен в том, что в Баварии в последующие годы многие возможно.

И самое главное, что моя семья чувствует себя здесь как дома. Мюнхен стал для меня вторым домом. Тот микс, который здесь у нас, невозможно найти где-либо еще во всем мире", – приводит слова Киммиха официальный сайт Баварии.

К слову, Йозуа перебрался в Мюнхен в 2015 году из Штутгарта, с тех пор став неизменным игроком основы. В активе Киммиха 264 матчей за Баварию, в которых он отличился 30 голами и 73 ассистами.

Бавария выиграла Суперкубок: неготовность Боруссии Д к топ-матчам, сырость футболу Нагельсманна и величие Левандовски