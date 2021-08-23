Баварія у своєму твіттері оголосила про продовження контракту з Кімміхом до 2025 року. Зазначалось, що Йозуа отримає серйозне підвищення зарплати та стане одним з найвисокооплачуваніших гравців мюнхенців, поступаючись лише Лєвандовскі.

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"Головна причина, через яку я вирішив продовжити контракт, це те, що кожного дня в Баварії я відчуваю радість. Я граю в команді, з якою я можу домогтися всього. Багато моїх товаришів по команді стали для мене справжніми друзями. Я почав грати в футбол, тому що це весело. Я, як і раніше, вважаю, що ще не досяг фінальної точки в своєму розвитку, і я впевнений в тому, що у Баварії в наступні роки багато можливо.

І найголовніше, що моя сім'я відчуває себе тут як вдома. Мюнхен став для мене другим домом. Той мікс, який є тут у нас, неможливо знайти де-небудь ще в усьому світі", – наводить слова Кімміха офіційний сайт Баварії.

До слова, Йозуа перебрався до Мюнхена у 2015 році зі Штутгарта, відтоді ставши незмінним гравцем основи. В активі Кімміха 264 матчів за Баварію, у яких він відзначився 30 голами та 73 асистами.

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