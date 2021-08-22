Бавария договорилась о двух летних трансферах
Мюнхенская Бавария даже после старта сезона продолжает работать над усилением первой команды. Вскоре обойму Юлиана Нагельсманна пополнят сразу два новичка.
"Ротен" согласовали еще два трансфера, сообщает Bayern & Germany.
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Мюнхенцы пребывают в шаге от подписания лидера РБ Лейпциг Забитцера и атакующего хавбека Тулузы Адли. В понедельник дуэт исполнителей должен пройти медосмотр. Спортдир Баварии Хасан Салихамиджич уже закрыл детали сделок по двум исполнителям.
К слову, 21-летний Амин Адли в сезоне 2020/21 провел 33 матча в Лиге 2, в которых забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач. Зато Марсель Забитцер в нынешней кампании уже сыграл 2 поединка за саксонцев.
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