Нападающий Баварии и сборной Сенегала сохраняет определенные шансы поехать на Мундиаль в Катар. Мюнхенский клуб не исключает такой возможности.

Сегодня появилась информация, что Садио Мане пропустит ЧМ-2022 из-за травмы, полученной в матче Бавария – Вердер (6:1). Сенегалец якобы повредил сухожилие и пропустит минимум месяц.

Мане пропустит ЧМ-2022, – L'Equipe

Бавария не подтвердила указанный срок восстановления 30-летнего игрока. Мане действительно травмировал малоберцовую кость и точно не сыграет с Шальке в последнем матче Бундеслиги перед паузой. В последующие несколько дней его состояние будет оцениваться дополнительно, сообщает официальный сайт Баварии.

Клуб отметил, что находится в постоянном контакте с медицинским персоналом сборной Сенегала. Первый поединок на Мундиале африканская сборная сыграет 21 ноября против Нидерландов. Другими соперниками Сенегала в групповом турнире являются Катар и Эквадор.

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