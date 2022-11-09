Нападник Баварії та збірної Сенегалу зберігає певні шанси поїхати на Мундіаль у Катар. Мюнхенський клуб не виключає такої можливості.

Сьогодні з'явилася інформація, що Садьйо Мане пропустить ЧС-2022 через травму, отриману в матчі Баварія – Вердер (6:1). Сенегалець начебто ушкодив сухожилля і пропустить мінімум місяць.

Мане пропустить ЧС-2022, – L'Equipe

Баварія не підтвердила вказаного терміну відновлення 30-річного гравця. Мане дійсно травмував малогомілкову кістку і точно не зіграє з Шальке у останньому матчі Бундесліги перед паузою. В подальші кілька днів його стан оцінюватиметься додатково, інформує офіційний сайт Баварії.

Клуб зазначив, що перебуває у постійному контакті з медичним персоналом збірної Сенегалу. Перший поєдинок на Мундіалі африканська збірна зіграє 21 листопада проти Нідерландів. Іншими суперниками Сенегалу в груповому турнірі є Катар і Еквадор.

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