Нападающий Баварии травмировался в поединке против Вердера (6:1), сыграв менее 20 минут. Повреждение сенегальца оказалось достаточно серьезным, сообщает L'Equipe.

Представители Баварии надеялись, что форвард быстро восстановится, однако все сложилось не так. У Мане проблемы с сухожилием, из-за которых он пропустит несколько недель. Это исключает участие 30-летнего нападающего в матчах чемпионата мира в Катаре.

Первый поединок на Мундиале Сенегал сыграет 21 ноября против Нидерландов. Другими соперниками чемпионов Африки в групповом турнире являются Катар и Эквадор.

В пятницу, 11 ноября, наставник сборной Сенегала Алью Сиссе должен объявить список игроков, которы поедут на чемпионат мира. За время карьеры в национальной команде Мане сыграл 92 матча, забил 33 гола. Потеря лидера команды – огромный удар для африканской сборной.

Напомним, Мане занял второе место в голосовании за "Золотой мяч-2022", уступив лишь Кариму Бензема. В 2022 году Садио выиграл Кубок Африки, дошел до финала ЛЧ, вывел национальную команду в финальную часть ЧМ-2022 и перешёл из Ливерпуля в Баварию.

Холанд, Мудрик, Салах – сборная игроков, которые пропустят чемпионат мира в Катаре